Рябков рассказал, какую музыку он слушает в машине. Не обошлось без рэпа

Спойлер: среди прочего есть Oxxxymiron, Монеточка, "Мельница" и африканская этническая музыка.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Как признался политик, в его плей-листе есть совершенно разные треки: от классического рока вроде Aerosmith до современного российского рэпа — например, Oxxxymiron или Монеточка.

— Музыка мне нравится совершенно разная. Моя подборка официально приобретённых через Google композиций, находящихся в "облаке", превышает десять тысяч треков. Там всё: инди- и альтернативный рок, этника (от японской до африканской), музыка эпохи Возрождения и барокко, рэп, — цитирует ПИР-Центр слова Рябкова.

По словам замминистра, главное в музыке для него — это гармония и талантливое исполнение. Пусть это даже "дубовый рэп", но в нём могут прозвучать "свежие и небанальные аккорды".

В своей машине он любит включать музыку в случайном порядке, чтобы сохранялась интрига, какая песня включится следующей.

— Там может вначале звучать "Мельница", потом Aerosmith, потом Тина Гуо, а затем Oххxymiron и Монеточка, — поделился Рябков.

Кстати, Oxxxymiron россияне назвали в пятёрке исполнителей, под песни которых легче всего работается.