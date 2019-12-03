Число пострадавших после взрыва газа под Белгородом увеличилось до шести человек

МЧС продолжает разбирать завалы, по их данным, под ними может оказаться ещё один пострадавший.

Количество пострадавших после взрыва газа в жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб.

— Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород. Всего шестеро, — отметил собеседник агентства. По его словам, у одного человека тяжёлая травма головы.

На месте продолжают работать сотрудники спецслужб, МЧС разбирает завалы. По их данным, под ними может быть ещё один пострадавший.

Жителям дома также окажут помощь представители духовенства от Губкинской епархии, об этом сообщает их группа во "ВКонтакте". Священнослужители находятся в контакте с оперативными службами, обеспечивающими всё необходимое для ликвидации последствий происшествия, и оказывают необходимую пастырскую помощь.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Причиной инцидента названа неисправность газового котла. На место выехал губернатор региона, администрация обещает оказать помощь в расселении разрушенных квартир.