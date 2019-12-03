Из-под завалов дома под Белгородом спасатели вытащили хорька

В ходе разбора завалов дома в посёлке Яковлево, где 3 декабря произошёл взрыв газа, спасатели вытащили хорька, сообщает портал "Белпресса".

Отмечается, что обнаружить зверюшку удалось одному из пожарных на лестничной клетке. О состоянии хорька ничего не сообщается.

Напомним, вечером 3 декабря в Белгородской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газового котла в одной из квартир. Вскоре очевидцы запечатлели момент повторного обрушения дома.

Ранее Лайф опубликовал предварительный список пострадавших при взрыве.