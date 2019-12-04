Рада не будет принимать новый закон о статусе Донбасса из-за нехватки времени

Верховная рада Украины не намерена принимать новый закон о статусе Донбасса из-за нехватки на это времени. Об этом журналистам сообщил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко в кулуарах экспертной конференции NATO Engages.

— Наверное, в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придётся перейти к продлению действия [существующего закона об особом статусе Донбасса] или к его доработке по результатам встречи лидеров "нормандского формата", до которой осталась фактически неделя, — заявил Пристайко.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что парламент примет новый закон до конца года, а его разработка будет вестись в тесном контакте с общественностью и с учётом "формулы Штайнмайера".

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году Верховной радой, однако так и не был введён в действие. В акте сказано, что регион получит особый статус после выполнения ряда условий, в том числе вывода незаконных формирований с этих территорий. В сентябре глава МИД Украины выступил против полной амнистии и особого статуса Донбасса, однако согласился на "формулу Штайнмайера".