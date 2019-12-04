Жители получат по 30 тысяч на текущие расходы после взрыва в доме под Белгородом

Также в настоящее время решается вопрос с жильём, пострадавшим предоставлено временное размещение в круглогодичном лагере.

Жители дома, который пострадал от взрыва газа в посёлке Яковлево Белгородской области, получат от местных властей по 30 тысяч рублей на текущие расходы, об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко.

Он также заявил на своей странице в Инстаграме, что он проводит оперативное совещание на месте происшествия и пообещал, что власти окажут помощь жителям обрушившегося жилья.

Савченко отметил, что завтра будет решаться вопрос по имущественным потерям, пострадавшим предоставлено временное место проживания в круглогодичном лагере, но люди отказались и разместились у родственников. Вопрос жилья также стоит на повестке дня, губернатор пообещал обсудить его лично с каждым из жителей, поскольку разрушенный дом, скорее всего, придётся сносить и возводить новый.

Полиция также будет содействовать гражданам в восстановлении документов в кратчайшие сроки, об этом сообщает ТАСС.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия пострадало шесть человек, один найден погибшим под завалами. Причиной инцидента названа неисправность газового котла. Следком начал проверку по факту происшествия.