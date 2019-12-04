Житель КБР наехал на полицейского, протащил его 15 метров и попытался скрыться

Нарушителя задержали, им оказался 20-летний юноша. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности.

В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники ГИБДД на одной из автозаправочных станций попросили водителя предъявить документы. Удостоверение оказалось фальшивым, и молодой человек, поняв, что обман раскрыли, попытался скрыться с места происшествия, пишет пресс-служба МВД по КБР.

Пытаясь покинуть автозаправку, юноша наехал на сотрудника правоохранительных органов и протащил его 15 метров. Полицейский упал на землю, а водитель ВАЗ-2110 всё-таки скрылся.

Сейчас сотрудник ГИБДД находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Руководство приняло решение поощрить пострадавшего.

Нарушителя задержали, им оказался 20-летний житель Нальчика. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности по нескольким статьям уголовного и административного кодекса.