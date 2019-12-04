Рябков рассказал, что в детстве мечтал стать машинистом или электросварщиком

Интерес к международной политике у Рябкова проявился позже, в раннем подростковом возрасте — в 12–13 лет.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков признался, что в детстве мечтал стать машинистом поезда или электросварщиком. При этом автомобили оказывали на него неизгладимое впечатление.

— Мы с друзьями ходили на Киевскую железную дорогу, которая проходила недалеко от дома, и там подолгу сидели на насыпи, смотрели на поезда, считали вагоны, — рассказал политик в интервью ПИР-центру.

А настоящим чудом техники юному дипломату казался экскаватор. Интерес к международной политике у Рябкова проявился позже, в раннем подростковом возрасте — в 12–13 лет.

— Мне было 12–13 лет, когда я начал читать в газете "Правда" информацию о международных событиях. Потом я сам напросился вести политинформацию в школе. Записался в "Интерклуб" во Дворце пионеров. <...> Интерес к международным отношениям возник у меня спонтанно, перерос в увлечение, а потом — в профессию, — рассказал замминистра.

Он также отметил, что его семья не имеет никакого отношения к дипломатическому сообществу. Его родители были медиками: отец — морским военным врачом, а мать — медсестрой.

Сейчас международные отношения Рябков называет любимым делом и считает себя счастливчиком, имея такую работу.