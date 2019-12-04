В Белгородской области возбуждено несколько уголовных дел после взрыва в доме

В Белгородской области возбуждено несколько уголовных дел по факту взрыва в доме в посёлке Яковлево, об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко.

— Уголовные дела уже возбуждены, здесь уже работают следователи, и прокуратура, и полиция, — сказал он.

На месте происшествия завершены спасательные работы, как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Наталья Гончаренко, людей под завалами больше нет. Разбирать обломки дома спецслужбы будут и ночью.

Напомним, взрыв газа произошёл в посёлке Яковлево Белгородской области на улице Шаландина в жилом четырёхэтажном доме. В результате происшествия пострадало шесть человек, один найден погибшим под завалами. Причиной инцидента названа неисправность газового котла. Следком начал проверку по факту происшествия. Власти региона пообещали выплатить по 30 тысяч жителям на текущие расходы, людям предоставлено временное размещение, решается вопрос с жильём.