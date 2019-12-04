СМИ: Останки советского солдата обнаружены на вилле телеведущего в Германии

Эксперты определят время и причину его смерти, после этого воин будет захоронен.

Останки советского солдата были обнаружены на вилле известного немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, рассказало издание Bild.

Как сообщил журналу руководитель подразделения Народного союза по уходу за воинскими захоронениями в федеральной земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт, в том, что скелет принадлежит именно воину из СССР, нет сомнений, при нём найдены каска и боеприпасы. Он пролежал в земле со времён Второй мировой войны, когда под Берлином шли ожесточённые бои.

Останки были найдены во время строительных работ на глубине около 30 сантиметров, теперь эксперты определят время и причину смерти, после этого советского солдата захоронят.

Ранее в Польше на стене почты обнаружили надпись, оставленную советскими солдатами на русском языке.