Брэд Питт признался, что с годами стал более эмоциональным

Американские актёры Брэд Питт и Энтони Хопкинс пришли к выводу, что с возрастом каждый становится ранимее. Беседу двух звёзд опубликовал Interview Magazine.

— Я не плакал около 20 лет, но сейчас стал более эмоциональным. Меня трогают дети, друзья, новости. Думаю, что это хороший знак, — признался актёр.

И если самому Питту в 2019 году исполнилось 56 лет, то его собеседнику Хопкинсу — 82 года. По мнению последнего, с возрастом причиной слёз всё чаще становится не грусть — иногда просто хочется плакать.

— Дело не в горе. Речь идёт о величии жизни, — отметил актёр.

Знаменитости поговорили и об ошибках, которые они совершили в прошлом. По словам Брэда Питта, главное в том, что человек делает после совершённой ошибки, а не сам её факт.

— Мы живём в то время, когда все слишком строго судят друг друга за ошибки. Мы придаём этому слишком большое значение. Но мы всегда будем ошибаться, — подытожил актёр.

Питта в этом году, кстати, номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде", а Энтони Хопкинса — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Два папы".