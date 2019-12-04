Семь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Подмосковье

В Одинцовском районе Подмосковья произошло ДТП, столкнулись грузовик и автобус, как стало известно Лайфу, пострадали семь человек.
По словам источника, в автобусе ехали артисты балета Russian National Dance Show Kostroma, которые возвращались в Кострому с гастролей.
Инцидент произошёл на 24-м километре Минского шоссе, по данным ТАСС, пассажиры следовали из Гродно, всего их было 48 человек.
Из семи пострадавших двое госпитализированы, все остальные отправлены в гостиницу. Причины аварии устанавливаются.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram