В доме под Белгородом, где взорвался газ, проживало 32 человека

В частично обрушившемся из-за взрыва газа доме в Белгородской области проживало 32 человека. Об этом заявил глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков в эфире телеканала "Россия 24".

— В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна, — сообщил он.

Отмечается, что в настоящее время один из шести пострадавших находится в тяжёлом состоянии в больнице, двое отделались травмами лёгкой степени тяжести.

Напомним, взрыв газа произошёл 3 декабря в посёлке Яковлево Белгородской области в четырёхэтажном доме. Экстренные службы сообщают о шести пострадавших и одном погибшем. Причиной инцидента названа неисправность газового котла. На место ЧП выехал губернатор региона, администрация обещает оказать помощь в расселении разрушенных квартир.

В настоящее время на месте аварии производится механический разбор завалов. По данным властей, в разрушенной части дома не должно оставаться людей.