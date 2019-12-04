СМИ: Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги

В настоящее время они могут в обход закона заключить агентский договор с управляющими компаниями.

Коллекторам планируют запретить доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги, соответствующий законопроект будет разработан в Госдуме в 2020 году, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

— Любые лазейки пресечём. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания, — рассказал он.

Проект будет рассмотрен в весеннюю сессию, по словам депутата, требуются лишь небольшие поправки, однако в ОНФ не верят, что отстранение коллекторов решит проблему с незаконными способами взыскания долгов со стороны управляющих компаний.

В настоящее время коллекторы могут в обход запрета на продажу коммунальных долгов взыскивать их по агентской форме договора, поэтому возникают перегибы, например листки позора или пирамиды должников — бетонные блоки с надписью "Здесь живёт должник!".

По данным Росстата, задолженность граждан за ЖКУ в 2018 году составила 525,39 млрд рублей, а за минувший год в общей сложности долги достигли 547,39 млрд рублей.