"Индекс оливье" вырос — россиянам придётся отдать 340 рублей за любимый салат

Средняя стоимость главного новогоднего салата — оливье — выросла за год на 4,6%. Такую цифру приводит газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Традиционно в список ингредиентов для приготовления этого блюда входят следующие составляющие, по стоимости которых и высчитывается "индекс оливье": консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), варёная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

В этом году порция салата на семью из четырёх человек обойдётся в 340 рублей (в 2018 году эта цифра была равна 323 рублям).

Больше всего за прошедший год возросли в цене лук (на 10%), колбаса, огурцы и зелёный горошек (на 6%), майонез (на 5%). Куриные яйца тоже подорожали, но незначительно — на 1%. При этом морковь и картофель за год даже снизились в цене.

Ранее врач-диетолог поделилась советами, как сделать новогоднее меню менее вредным для желудка. В том числе она рассказала и несколько способов того, как сделать оливье менее тяжёлым для пищеварения.