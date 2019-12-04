Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают посты гендиректоров Google

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули свои посты гендиректоров компании, в том числе в Alphabet. На этой должности останется Сундар Пичаи, об этом говорится в официальном письме на сайте корпорации.

— Сейчас, когда Alphabet хорошо зарекомендовала себя, а Google и другие ставки эффективно работают как независимые компании, самое время упростить нашу структуру управления. Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент. В дальнейшем Сундар станет генеральным директором Google и Alphabet, — отмечается в сообщении.

Пичаи занимает эту должность уже четыре года. Он подчеркнул, что никаких изменений в структуру работы внесено не будет. При этом Брин и Пейдж останутся акционерами, соучредителями и членами совета директоров. Они пообещали принимать активное участие в делах компании.

Третьего ноября стало известно, что 46-летний Сергей Брин женился вторым браком на основателе и генеральном директоре компании ClearAccessIP — 34-летней Николь Шанахан.