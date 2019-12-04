Пилоты рассказали, чем на самом деле они занимаются в кабине во время полёта

Командиры воздушных судов между взлётом и посадкой читают газеты и разговаривают по телефону.

Пилоты анонимно рассказали на сайте Reddit, чем они на самом деле занимаются в кабине во время полёта, рассказало издание Express.

— Полёты — это часы скуки, прерываемые моментами ужаса, — рассказал один из них. Коллеги поддержали его и сообщили, что после взлёта дел остаётся не так много, можно читать газету или разговаривать по телефону.

Ещё один пилот пошутил, что он "пугает" людей сообщениями о высоте и температуре за бортом, он добавил, что некоторые, конечно, хотят это знать, но остальные боятся того, что лайнер летит "так высоко и так быстро".

Но, как отмечают командиры воздушных судов, их действия почти полностью контролирует автопилот, поэтому никакой опасности для пассажиров нет. Тем не менее, даже если они разложат газету на всю приборную панель, всё равно каждые несколько минут проверяют все показания.

Один из пассажиров прокомментировал, что раньше, до введения строгих правил безопасности, ему удалось однажды весь полёт провести в кабине пилотов и он мог лично наблюдать, чем они занимались между взлётом и посадкой. Он подтвердил, что все рассказы — правда.