Россиянам посоветовали заранее оформить визы для отдыха в Европе на Новый год

Особенно внимательными нужно быть перед католическим Рождеством, когда консульства закроются в преддверии праздника.

Ассоциация туроператоров России посоветовала гражданам, желающим отдохнуть в Европе в новогодние каникулы, заранее озаботиться получением виз, потому что нагрузка на консульства возрастёт, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена президиума АТОР Дмитрия Горина.

Он отметил, что среди россиян увеличился спрос на отдых за границей, поэтому увеличился и объём документов, и посоветовал заблаговременно позаботиться об обращении в посольства, чтобы избежать задержек в высокий зимний сезон.

Представитель ассоциации добавил, что особенное внимание нужно проявить тем, кто хочет отправиться в европейские страны в преддверии католического Рождества, поскольку консульства этих государств прекращают работу накануне, то есть 23 и 24 декабря.

Он также порадовался тому, что в тройку лидеров популярных стран для отдыха в новогодние каникулы вошла и Россия.

Ранее стало известно, где российские туристы планируют встретить Новый год, среди популярных направлений — Таиланд, ОАЭ, Турция, Доминикана, Куба и Вьетнам. Эксперты также рассказали, где москвичи отдохнут в новогодние каникулы, на первом месте — подмосковные пансионаты, потом — Золотое кольцо, замыкает топ-3 популярных мест отдыха тёплая Турция.