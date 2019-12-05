Туроператор: 18 россиян остаются в больницах Доминиканы после ДТП с автобусом

Трое из них находятся в палатах интенсивной терапии, остальные переведены в стационар.

В больницах Доминиканы остаётся 18 россиян, пострадавших во время ДТП с автобусом, рассказала РИА "Новости" представитель туроператора Anex Tour Валерия Ферафонтова.

По её словам, три человека остаются в палатах интенсивной терапии, ещё 15 — в обычном стационаре.

— Двоих россиян врачи выписали из больницы и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Ещё двое соотечественников во вторник вылетели в Москву, — отметила Ферафонтова.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что транспортное средство перевернулось из-за лихачества другого водителя.