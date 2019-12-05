Гендиректор РУСАДА заявил о второй попытке спасти российскую лёгкую атлетику

Среди предложений — создание рабочей группы по восстановлению и ужесточение антидопинговых наказаний.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус объявил о второй попытке спасти лёгкую атлетику в РФ, для этого был разработан комплекс антикризисных мер, сообщает ТАСС.

Это сделано для того, чтобы восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) и вернуть ей членство в международной организации — World Athletics. Было принято решение создать рабочую группу и ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил, а также отстранить тренеров сборной.

— Считаю, наши девчонки и ребята из лёгкой атлетики достойны лучшего, достойны иметь право выступать на ведущих спортивных аренах мира без каких-либо ограничений. А критики пусть подойдут к зеркалу и зададут себе вопрос, с какой стороны зеркала они находятся, — отметил Ганус.

Он также добавил, что его первое предложение заменить руководство ВФЛА для скорейшего восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое он сделал 13 мая 2019 года, не было услышано.

Напомним, РУСАДА призвало отстранить главного тренера сборной РФ по лёгкой атлетике. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на российского прыгуна в высоту Данила Лысенко из-за нарушения правил доступности. Из-за этого Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020.