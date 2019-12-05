Шепелев о семейной жизни с Жанной Фриске: Я не знаю её мамой. Я не знаю её женой

Телеведущий признался, что они практически не жили вместе: то в путешествиях, то в разъездах.

В YouTube-шоу Ксении Собчак известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих взаимоотношениях с Жанной Фриске. Супруги пробыли вместе немногим больше четырёх лет.

Собчак спросила ведущего, женился бы он сейчас на Жанне, если бы она была жива. В ответ на это Шепелев честно признался, что постоянно был в разъездах и редко жил со своей супругой и матерью ребёнка.

Телеведущий признался, что до того, как Фриске поставили страшный диагноз, они практически не жили вместе: то в путешествиях, то в разъездах. Как такового совместного быта у пары не было.

Однако он действительно делал ей предложение руки и сердца, и певица ответила согласием.

Я думаю, что если бы не… то, конечно, мы стали бы мужем и женой Дмитрий Шепелев

Но ведущий и по сей день не может точно ответить на вопрос, получилась бы у них с артисткой крепкая дружная семья.

— Я знаю её очень лёгкой, воздушной, безответственной, влюблённой в жизнь красавицей. Я не знаю её мамой. Я не знаю её женой, — признался Шепелев.

Ранее телеведущий впервые опубликовал фото со своей новой возлюбленной. Как рассказал Шепелев, с ней его свёл сын Платон, который вместе с дочерью новой девушки ведущего ходит в детский сад.