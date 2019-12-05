Названы самые интересные места для путешествий на новогодних каникулах

Жителям России предлагают посетить Москву, Санкт-Петербург, Крым и города Золотого кольца.

В Ростуризме рассказали о самых интересных местах, куда можно отправиться на новогодние каникулы. Россиян ждут катки, рождественские фестивали, спортивные соревнования и неповторимая атмосфера праздника.

Массовая программа развлечений ожидается в Москве. С 13 декабря по 12 января пройдёт масштабный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". На ВДНХ и в московских парках откроются катки, будут проводиться соревнования по зимним видам спорта. Город украсится елями и светящимися декорациями.

Любителям зимней рыбалки и снегоходов можно поехать в Ленинградскую область и Карелию, там предлагают покататься на собачьей упряжке, сходить в баню и посетить резиденцию карельского Деда Мороза — подворье Талви Укко.

В самом Санкт-Петербурге пройдёт международный забег Дедов Морозов, будут проводиться викторины и ярмарки, а для детей — новогодние ёлки и спектакли.

Интересно отдохнуть на Новый год можно и в Крыму, там будут открыты дворцы и винзаводы, севастопольские музеи и океанариум. К тому же температура в это время обычно плюс 10–15 градусов.

Приятный отдых ожидает в городах Золотого кольца, зимой они особенно уютны, а местная администрация позаботилась об их украшении к празднику. Выпить медовухи, покататься на санях и полюбоваться на заснеженные просторы и старинные храмы — всё это в Суздале, Сергиевом Посаде, Ярославле и других туристических центрах.

Также россияне могут отправиться в Заполярье смотреть северное сияние, в Казань на световое шоу, а в Рязань — за гастрономическими изысками и на фестиваль зимних забав "Морозоборье".