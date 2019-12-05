Грета Тунберг получила премию "За целесообразное жизнеобеспечение"

Отличительной особенностью этой награды является то, что полученную денежную сумму можно потратить только на общественные нужды.

В центре Стокгольма — в Цирке на острове Юргорден — вручили премию "За целесообразное жизнеобеспечение". Она присуждается за вклад в урегулирование кризисов и борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей. Одним из лауреатов престижной премии стала экологическая активистка Грета Тунберг.

Правда, лично присутствовать на торжественной церемонии она не смогла: была в Мадриде на конференции ООН об изменении климата, пишет ТАСС. За Грету награду забрали её соратники по движению Fridays for Future ("Пятницы ради будущего", или "Школьная забастовка за климат"), которое основала Тунберг, каждую пятницу вместо уроков она проводила одиночные пикеты у здания парламента Швеции.

Сама девушка записала видеообращение, в котором поблагодарила за награду и отметила, что это достижение является общественным признанием молодёжного климатического движения.

Борьба продолжается, мы никогда не остановимся! Грета Тунберг

Экоактивистку наградили за "вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер". Сумма премии составила один миллион крон (105 тысяч долларов). Однако отличительной особенностью этой награды является то, что полученную денежную сумму можно потратить только на общественные нужды.

Эту премию называют дополнением к нобелевской, потому что она покрывает те сферы, которые та не охватывает.

А вот от премии Северного совета в области экологии Грета отказалась. Сказала, что не возьмёт ни деньги, ни памятную награду, пока лидеры стран "не начнут действовать в соответствии с рекомендациями учёных".