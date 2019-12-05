СМИ: США заявили о захвате в Оманском заливе судна с частями иранских ракет

США заявили о том, что им удалось задержать в Оманском заливе судно, на котором были обнаружены части ракет, принадлежащих Ирану, об этом сообщило Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Чиновники, выступая на условиях анонимности, заявили, что ракетный эсминец "Форрест Шерман" на прошлой неделе задержал небольшую лодку, после чего отряд американского персонала поднялся на борт судна, где были обнаружены детали ракеты.

Члены экипажа были переданы йеменской береговой охране, и на данный момент ракетные части находятся во владении Соединённых Штатов, добавили официальные лица.

Отмечается, что, согласно первоначальной информации, оружие предназначалось для боевиков-хуситов в Йемене.