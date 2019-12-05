В Польше на горнолыжном курорте из-за взрыва газа рухнуло жилое здание — видео

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Под завалами может находиться восемь человек, пожарные пытаются потушить огонь и разобрать обломки, чтобы спасти возможных пострадавших.

В Польше на горнолыжном курорте Щирк в жилом доме произошёл взрыв бытового газа, здание обрушилось, сообщает местная полиция.

Представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский сообщил, что под завалами может находиться восемь человек.

В настоящее время на месте работают 12 пожарных бригад, они пытаются оперативно потушить пожар и разобрать обломки здания для поиска возможных пострадавших.

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