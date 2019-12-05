В Польше на горнолыжном курорте из-за взрыва газа рухнуло жилое здание — видео

В Польше на горнолыжном курорте Щирк в жилом доме произошёл взрыв бытового газа, здание обрушилось, сообщает местная полиция.
#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczają miejsce eksplozji i zawalenia się budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantów z Bielska Białej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiają się na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) 4 декабря 2019 г.
Представитель местной пожарной охраны Яцек Клещевский сообщил, что под завалами может находиться восемь человек.
В настоящее время на месте работают 12 пожарных бригад, они пытаются оперативно потушить пожар и разобрать обломки здания для поиска возможных пострадавших.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram