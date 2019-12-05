В Раде рассказали, когда и благодаря чему Украину примут в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne прокомментировал открытие рынка земли в стране. В частности, он заявил, что благодаря этому рынку страну примут в НАТО, однако ничем хорошим для украинцев это не обернётся.

Открытие рынка земли предполагает снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в стране на протяжении 18 лет. По принятии этого закона иностранцы получат право на покупку украинских земель.

По мнению депутата, закон должен защищать права граждан страны, а не иностранцев, которые "всё скупят".

Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь Михаил Добкин

Аргументом за печальные последствия принятия Украины в НАТО стала судьба Прибалтики и Венгрии. По словам Добкина, принятие стран в альянс повлекло за собой снижение промышленного производства и отток населения из-за безработицы.

Чтобы избежать таких плачевных последствий, депутат предложил отложить принятие закона на год и привлечь к его подготовке независимых экспертов, которые смогут дать ему объективную оценку.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября вынес на референдум вопрос об открытии рынка земли. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте, однако одобрением он не пользуется, по всей стране проходят акции протеста против его принятия.