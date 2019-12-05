Первый полностью коммерческий пуск будет совершён с Восточного в 2020 году

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный будет произведён в 2020 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в "Роскосмосе".

— Восемнадцатого апреля планируется первый запуск спутников по контракту с OneWeb на ракете "Союз-2" с космодрома Восточный. За ним последуют пуски в мае, июне и июле, — сообщил он.

Речь идёт о запуске с оплатой заказчиком по коммерческой цене отдельных ракет и пусковых услуг. Ранее, в 2017 году, с космодрома уже производили пуски спутников "Метеор-М" на ракете "Союз", однако за них заплатили из средств федерального бюджета.

Ранее Лайф сообщал, что строительство второй очереди Восточного идёт по плану и не прекратится даже зимой.