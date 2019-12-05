Извращенца заметила соседка. Она немедленно вызвала полицию, теперь мужчине грозит тюремный срок.

На Украине пьяный отец пытался развратить свою трёхлетнюю дочь и показывал ей свой половой орган, сообщает издание "Мост Днепр".

Инцидент произошёл в Кривом Роге. Педофила заметила соседка. Она рассказала, что малышка сильно плакала. Женщина немедленно сделала мужчине замечание, но тот в грубой форме предложил ей вступить в половой контакт.

Очевидица сразу же вызвала полицию, извращенца задержали. Ему грозит условный срок до пяти лет или до трёх лет тюрьмы, согласно статье 156 Уголовного кодекса Украины "Развращение несовершеннолетних".

Семья характеризуется как неблагополучная, по предварительной информации, в квартире проживают ещё двое детей.

Ранее Лайф сообщал, что москвичка спасла дочь от педофила, забив тревогу из-за её плохого зрения.