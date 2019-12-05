С 1 января 2020 года "Твиттер" изменит правила пользования

C нового года в "Твиттере" изменятся правила пользовательского соглашения. По большей части изменения касаются политики конфиденциальности. Перечень обновлений опубликован на официальном сайте.

Теперь отношения с пользователями, которые живут за пределами США и ЕС, будут регулироваться посредством американского законодательства. Услуги будет предоставлять компания Twitter, базирующаяся в Сан-Франциско. Ранее этим занималась дочерняя компания — Twitter International Company из Ирландии.

О конфиденциальности "Твиттер" теперь расскажет в отдельном блоге. В нём будет размещена информация о том, как защитить личные данные и какие нарушения в этой сфере были допущены.

— Мы считаем, что вы должны знать, какие данные мы собираем о вас, как их используем, а также что у вас должен быть реальный контроль над тем и над другим, — говорится в официальном сообщении компании.

Одно из новшеств сервис решил запустить немного раньше, однако потом от этой инициативы отказался. Речь идёт об удалении аккаунтов, неактивных в течение полугода. Тем, кто боялся потерять свои старые странички, нужно было до 11 декабря 2019 года зайти в свой аккаунт. При этом публиковать что-либо не обязательно.

Но пользователи соцсети раскритиковали подобное обновление. В частности, они указали на то, что таким образом исчезнут странички умерших пользователей. В "Твиттере" для таких случаев предусмотрена возможность сделать страницу мемориальной, зафиксировав её в таком виде, в каком она есть.

— Мы не будем удалять неактивные учётные записи, пока не создадим новый способ их увековечивания, — сообщили в компании.

Кстати, одним из недавних обновлений "Твиттера" стала функция скрытия ответов на личные публикации пользователя.