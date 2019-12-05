ФСИН поддержала предложение отключить сотовую связь в тюрьмах

Заключённым будут отключать телефоны адресно, поэтому абоненты вне исправительных учреждений не пострадают.

Федеральная служба исполнения наказаний поддержала идею отключить сотовую связь для заключённых, об этом рассказал директор ведомства Александр Калашников в интервью "Российской газете".

Он отметил, что наиболее эффективным представляется законодательный запрет на предоставление услуг связи в исправительных учреждениях, то есть создание "тихой зоны". В отличие от действия "глушилок", при этом не пострадают абоненты за пределами учреждений.

Калашников добавил, что необходимо перекрыть каналы доставки самих сотовых аппаратов в тюрьмы, сейчас большое число мобильных и сим-карт передаётся с помощью беспилотников. Глава ФСИН сообщил, что сейчас принят закон, позволяющий сбивать такие аппараты сотрудникам колоний.

При этом он отметил, что после введения законодательной возможности блокировки номеров заключённых задача не допустить пронос на территорию телефонов останется актуальной, поскольку абонент будет заблокирован только по письменному мотивированному обращению директора исправительного учреждения.

В настоящее время отключить сотовую связь осуждённому могут только согласно закону "Об оперативно-розыскной деятельности", но он позволяет ФСИН требовать этого только в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, поэтому необходимы соответствующие поправки.

Ранее Лайф сообщал, что в российских тюрьмах планируют глушить сотовую связь, соответствующий законопроект скоро будет внесён в Государственную думу.