Почти 60 нелегальных мигрантов погибло, пытаясь сбежать из Мавритании в Испанию

Не менее 57 нелегальных мигрантов погибло из-за крушения лодки у берегов Мавритании. Об этом сообщает агентство AMI.
По данным источника, лодка направлялась в сторону Испании, однако затонула в 25 километрах от мавританского города Нуадибу. Причиной крушения послужило повреждение судна.
Отмечается, что в ходе спасательной операции были извлечены тела 57 погибших нелегалов, 74 человека были спасены.
По информации Международной организации по миграции, на судне, которое следовало из Гамбии, было 150 человек, выжили 83 пассажира.
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