Порошенко и Тимошенко позвали украинцев на майдан перед "нормандским" саммитом

Целью митинга лидеры фракций назвали демонстрацию "единства и решимости в борьбе за Украину".

Главы трёх украинских партий: "Европейской солидарности", "Батьковщины" и "Голоса" — призвали украинцев и общественные организации страны выйти накануне саммита "нормандской четвёрки" — 8 декабря — на майдан Незалежности. Об этом в своём фейсбуке написал депутат Андрей Парубий.

Сам саммит пройдёт 9 декабря в Париже. В нём примут участие, в частности, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

К тексту прикреплена фотография обращения, подписанного экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим премьер-министром Незалежной Юлией Тимошенко и лидером музыкальной группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Целью митинга лидеры фракций назвали демонстрацию "единства и решимости в борьбе за Украину".

В документе, в частности, содержится призыв не идти на компромисс в отношении европейского и евроатлантического курса страны, а также вернуть Крым. Отдельно в обращении стоит пункт о недопустимости проведения выборов в ДНР и ЛНР до выполнения "условий по безопасности".

Ранее в Офисе Президента Украины утвердили пять сценариев возвращения Донбасса под контроль Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, в частности, что военный путь решения проблемы недопустим.