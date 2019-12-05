СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в этом году стали интернет-технологии и розничная торговля, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования портала HeadHunter.

Несмотря на это, в торговле одни из самых низких зарплат, а IT-сфера считается одной из самых высокооплачиваемых, средний заработок по России составил 91 тысячу рублей и увеличился на 6,5%. Заметно больше стали получать финансисты и консалтеры.

Медленнее всего заработки растут в медицине, строительстве и на химпроизводстве. В плане абсолютных показателей по заработной плате на втором месте стоит медицина (87 тысяч рублей в месяц), а на нижних строчках рейтингов — сотрудники гостиничного бизнеса (46,7 тысячи рублей) и розничной торговли (59 тысяч рублей).

При этом эксперты отмечают, что привлекательность отрасли для соискателей определяется не ростом темпа зарплат, а непосредственно их уровнем. С этой точки зрения, в перспективе будут по-прежнему востребованы специалисты в IT, а также фармацевты, биотехнологи и инженеры систем автоматизации на производстве.

Ранее Лайф сообщал, что работодатели России не могут найти более миллиона сотрудников, наблюдается дефицит кадров и низкий уровень безработицы.