На Камчатке СКР возбудил дело за содержание в квартире кречетов из Красной книги

Птиц осмотрит орнитолог, после этого будет принято решение о выпуске их в естественную среду обитания.

На Камчатке Следственный комитет России возбудил дело против трёх местных жителей, которые держали в квартире кречетов, занесённых в Красную книгу РФ, об этом сообщается на сайте СКР.

— По версии следствия, с ноября по 3 декабря 2019 года, то есть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов, организованная группа, состоящая из троих человек, незаконно приобрела, осуществила содержание и хранение 21 особи диких птиц отряда соколообразных — кречетов в квартире, расположенной в районе улицы Терешковой и в гараже в районе улицы Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском, — отмечается в сообщении.

По версии следствия, государству нанесён ущерб около 23 миллионов рублей. После осмотра орнитологом будет принято решение о выпуске птиц в естественную среду обитания.

Дело расследуется совместно с прокуратурой, нарушителям может грозить до девяти лет тюрьмы по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесённому в Красную книгу РФ".