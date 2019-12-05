Китайское СМИ: В КНР россиян называют "воинственным народом"

В Китае многие называют россиян воинственным народом. Об этом пишет китайское издание Sohu, рассказывая об исторических предпосылках этого явления.

Сообщается, в частности, что Россия — это страна, которой удалось за всю историю своего существования завладеть рекордно большим количеством земель. Во времена царской России и СССР территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров.

Автор не оставляет без внимания и суровые климатические условия в России. Он пишет, что в Сибири зимой столбики термометров могут опускаться до 70 градусов мороза. Он называет русскую зиму "острым кинжалом", который помогает стране успешно сражаться с врагами.

СМИ приводит в пример Северную войну против Швеции (1700–1721), Отечественную войну (1812) против Французской империи и Великую Отечественную войну (1941–1945) против Германии.

Именно благодаря умению выжить при экстремально низких температурах россиян и можно назвать воинственным народом.

Как пишет издание, во время династии Цин (1644–1912) китайцы пренебрежительно называли россиян волосатиками, потому что страна захватила довольно много китайских территорий. Но сейчас в Китае по большей части называют жителей России воинственным народом.