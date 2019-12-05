На первых строчках рейтинга — пицца, суши и бургеры, замыкают топ-десятку макароны.

Эксперты назвали любимую еду российских подростков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса доставки еды Delivery Club и компании Aventica.

На первом месте оказалась пицца, её предпочитают 35% всех опрошенных, вторые по популярности — суши и роллы (32%), тройку лидеров замыкают бургеры, их любят 15% ребят.

На четвёртой строчке рейтинга, как ни странно, стоят домашняя еда, суп и картошка. Остальные позиции первой десятки блюд занимают салаты, мясо, пельмени, на последнем месте оказались макароны.

Исследователи опросили свыше 1,2 тысячи детей в городах с населением более миллиона человек. Большинство респондентов отдают себе отчёт в связи питания со здоровьем, самыми полезными дети назвали овощи, фрукты, салат и суп.

89% опрошенных питаются в столовых школ и колледжей, более половины из них любят такую еду, но у 22% она вызывает отрицательные ассоциации, пищу назвали дорогой, невкусной и холодной.