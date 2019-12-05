В Приморье засняли игры амурских тигрят-тройняшек

В своих развлечениях зверята отрабатывают социальные навыки, необходимые им во взрослой жизни.

Игры амурских тигрят-тройняшек попали в объективы камер национального парка "Земля леопарда" в Приморье, видео было выложено в "Ютубе".

Зверята провели несколько часов возле фотоловушки. Специалисты заповедника отмечают, что в своих развлечениях они отрабатывают социальные навыки, которые будут необходимы им во взрослой жизни.

— В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которых учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи приёмы, моделируя эпизод настоящей охоты, — рассказала научный сотрудник парка Екатерина Блидченко.

На видео видно, как тигрята рычат, кусаются и таскают друг друга за хвост, для них это тренировка борьбы и охоты. Запечатлённые кадры позволят учёным исследовать повадки зверей в дикой природе.

Ранее в нацпарке "Земля леопарда" арахнологи обнаружили пять новых видов пауков, которые до этого не были зафиксированы на территории России.