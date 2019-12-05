В Госдуме призвали проверить табачные киоски на предмет продажи снюса школьникам

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил просьбы в Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски и выявить, продают ли они никотинсодержащие изделия несовершеннолетним, а также на законных ли основаниях арендуют торговые площади.

Опасения вызывают не столько сигареты, сколько набирающие популярность у школьников жевательные и сосательные никотиновые смеси.

— Вещество, являющееся аналогом запрещённого в России снюса, смертельно опасно для детского организма. <...> По данным одной из общественных организаций страны, среди 4000 школьников от 10 до 17 лет каждый из опрошенных знает, что такое снюс, а каждый четвёртый из учащихся хотя бы раз пробовал жевательный табак, — выражает свои опасения Чернышов.

Найти и купить жевательные подушечки или леденцы с содержанием никотина, примерно равным трём пачкам сигарет, для подростка не составляет труда. По словам парламентария, цены на такие изделия очень низкие, а купить их можно в любом табачном магазине.

Чернышов также отметил, что обычно пачка такой продукции стоит 300 рублей, однако товар можно найти и поштучно — всего рублей за 30. При этом последствия могут быть самые неприятные: от больницы до летального исхода.