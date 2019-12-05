В Хабаровске возбудили уголовное дело против пьяного авиадебошира

Против дебошира, летевшего из Новосибирска в Хабаровск, возбуждено уголовное дело. Во время полёта мужчина мешал бортпроводникам и пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, мужчина 1982 года рождения находился на борту в состоянии алкогольного опьянения, ругался, оскорблял пассажиров и не реагировал на замечания. Когда борт приземлился в Хабаровске, хулигану назначили административное наказание и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Отмечается, что на данный момент мужчина задержан. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что мужчина пытался ударить сидевшую рядом девушку, выражался в её адрес нецензурной лексикой и пытался проникнуть в кабину пилотов.