В Омской области школьник проломил голову своему однокласснику прямо на уроке

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Фото © Pixabay

В одной из школ города Русская Поляна Омской области ученик проломил голову своему однокласснику на уроке обществознания, об этом сообщил портал "Om1.ru".

По словам издания, у семиклассников возник конфликт, в результате которого один из ребят получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом теменной кости.

Он был доставлен в больницу прямо с занятий. Отмечается, что происшествие случилось по неосторожности, ранее оппонент пострадавшего к ответственности не привлекался.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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