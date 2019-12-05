В Омской области школьник проломил голову своему однокласснику прямо на уроке

В одной из школ города Русская Поляна Омской области ученик проломил голову своему однокласснику на уроке обществознания, об этом сообщил портал "Om1.ru".

По словам издания, у семиклассников возник конфликт, в результате которого один из ребят получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом теменной кости.

Он был доставлен в больницу прямо с занятий. Отмечается, что происшествие случилось по неосторожности, ранее оппонент пострадавшего к ответственности не привлекался.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.