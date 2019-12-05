СМИ: Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%

Больше всего от нововведений пострадают регионы, где существует повышенная базовая ставка.

Стоимость полисов ОСАГО может увеличиться на 30%, об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

Нововведение предлагает установить страховщикам индивидуальные расценки по ОСАГО и отменить коэффициент мощности двигателя, но за это заплатят сами пользователи: тарифный коридор предполагается расширить на 30%.

При этом, согласно законопроекту, рассматриваемому Госдумой, сохранятся повышающие коэффициенты за нарушение правил дорожного движения и территориальные тарифы.

От подобной реформы больше всего пострадают те регионы, где в настоящее время увеличенная базовая ставка, которая объясняется якобы повышенной аварийностью. К таким относятся Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Казань, в них владельцам полисов приходится платить почти вдвое больше, а увеличение цен почти на треть больно ударит по кошелькам.

Ранее Лайф сообщал, что с 29 октября для российских водителей вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Стоимость страховки повышается за нарушение правил дорожного движения.