В Благовещенске 9-летний мальчик, впавший в кому в аквапарке, пришёл в сознание

Девятилетний мальчик, который впал в кому, чуть не утонув в благовещенском аквапарке, пришёл в сознание. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Приамурья.

— Мальчик, доставленный в АОДКБ из аквапарка, по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, но с положительной динамикой, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 3 декабря. Пять детей отправились в аквапарк и находились там под присмотром взрослых. Когда взрослые отлучились, ребёнок зашёл в воду и, не умея плавать, стал тонуть. На помощь пришёл спасатель аквапарка, однако ребёнок на тот момент уже находился под водой слишком долго. Он впал в кому.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.