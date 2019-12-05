СМИ: Около 40% работодателей не будут организовывать корпоративы на Новый год

Те, кто всё-таки решил проводить мероприятия, в подавляющем большинстве подадут на празднике алкоголь.

Согласно данным опроса от сервиса "Работа.ру", 38% российских работодателей не планируют проводить новогодние корпоративы для сотрудников, сообщает RT.

Из них 47% просто не видят в этом необходимости, а 39% не заложили в бюджет расходы на развлечения. Ещё 2% признались, что не успели организовать праздник.

Те работодатели, кто запланировал корпоративы, в большинстве решили, что на празднике будет присутствовать алкоголь (85%), при этом 77% хотят праздновать на выездных площадках, остальные проведут празднования в офисах.

Отмечается, что новогодние мероприятия помогают сплотить коллектив, некоторые считают, что это может помочь новым сотрудникам адаптироваться и познакомиться между собой в неформальной атмосфере.

Ранее эксперты подсчитали, сколько будут стоить корпоративы в разных городах России.