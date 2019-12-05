В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом

Людям оказывают помощь юристы, специалисты соцзащиты, страховые компании и адвокаты.

В Забайкалье открылся консультационный центр по выплатам компенсаций пострадавшим в ДТП с автобусом, сообщается на сайте официального портала края.

— В режиме одного окна в центре принимают специалисты социальной защиты, Фонда социального страхования, регионального отделения Пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки "Согаз" консультировать будут юрист и адвокат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что центр открыт в здании администрации Сретенского района, он также ведёт работу по индивидуальному приглашению на оформление документов.

Ранее в Забайкалье началась выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим во время ДТП с автобусом. Они также получат страховые выплаты.

Напомним, 1 декабря в Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста. Жертвами аварии стали 19 человек. 16 человек проходят лечение в больнице, шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 4 декабря организатору перевозок по делу о ДТП в Забайкалье продлили срок задержания.