Названы страны, где за территорией отелей туристов ждёт неприятный сюрприз

Тёплая погода — главное достоинство Латинской Америки. Особенно этого тепла не хватает россиянам в разгар зимы. Но отдых в странах Южноамериканского материка может выглядеть совсем не так, как на картинке. О том, как не обмануться в ожиданиях, приезжая в отпуск, радио Sputnik рассказала редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.

Если вы едете отдыхать в Латинскую Америку, стоит помнить, что идеальные условия и красивая картинка существует лишь на территории люксовых отелей. А вот за их пределами туристов может ждать неприятный сюрприз, рассказала редактор.

— В Мексику, Бразилию и Венесуэлу люди летят на свой страх и риск. Там роскошная природа и дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает криминал, причём провокационный криминал, — отметила Шпиз.

По её словам, богатые туристы служат дополнительным раздражителем для бедного местного населения. Она посоветовала тщательнее разбираться и изучать регион, в котором планируется отпуск.

Это ярко проявилось во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда массово грабили приехавших спортсменов и туристов. Если вы не хотите, чтобы вас кто-то тронул, и очень переживаете за своё спокойствие, то в такие регионы ехать не стоит, подчёркивает Шпиз.

— С другой стороны, вы можете отказаться от того, чтобы блистать повсюду золотыми украшениями, и особо не сорить деньгами. Если вы будете вести себя скромнее, то не спровоцируете местное население, — посоветовала редактор тревел-портала.