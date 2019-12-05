Немецкое издание назвало главным врагом НАТО Китай, а не Россию

Также отмечается, что организация угрожает самой себе, поскольку отсутствует консенсус по обеспечению безопасности.

Немецкое СМИ Die Welt назвало главным врагом НАТО Китай, а не Россию и отметило, что альянс имеет серьёзные внутренние проблемы.

Автор статьи заявляет, что у организации нет единой позиции в отношении Китая, так, Вашингтон называет Пекин врагом, а Германия и Франция считают его важным торговым партнёром.

— При этом Германия и Франция с их преимущественно коммерческим взглядом на Пекин недооценивают опасность, исходящую от Китая. Китай настолько сильно вооружён, что роль американцев как державы — гаранта безопасности таких стран, как Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, становится всё более сомнительной. Всё это может иметь драматические последствия также для безопасности и благополучия Европы, — отмечает издание.

Die Welt добавило, что блок НАТО угрожает самому себе и у него нет консенсуса по обеспечению собственного благополучия и безопасности.

Ранее участники саммита НАТО заявили, что "агрессивные действия России" являются угрозой евро-атлантической безопасности. Однако президент Польши заявил, что Россия — не враг альянса.