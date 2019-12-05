Нашли в пакете в подъезде. На Алтае суд дал 15 лет женщине, убившей свою дочь

В совершении преступления обвиняемая призналась. По её словам, ребёнок отнимал много сил и времени, мешая женщине вести праздный образ жизни.

Суд признал мать виновной в убийстве собственной 11-месячной дочери, которую нашли в полиэтиленовом пакете в подъезде дома в Бийске. Женщине дали 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Тело малышки нашли утром 28 июля. Оказалось, что ночью того же дня 26-летняя Екатерина Шишкова вернулась из гостей пьяная. Ребёнок плакал и никак не успокаивался. Шишкова ударила малышку по голове, затем взяла её за ноги и ударила об стену. От полученной черепно-мозговой травмы у ребёнка случилось кровоизлияние и он умер.

Утром женщина поняла, что дочь мертва, положила её в полиэтиленовый пакет и отнесла в один из подъездов наукограда, где тело и нашли. Сама злоумышленница скрылась.

В совершении преступления Шишкова призналась. По её словам, дочь отнимала много сил и времени, мешая женщине вести праздный образ жизни.

Ранее в Новосибирске арестовали отчима, который до смерти избил пятилетнюю девочку на глазах у её брата.