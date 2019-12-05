В Москве 5 декабря будет действовать жёлтый уровень опасности из-за ветра

Облачность, небольшие осадки и до 4 градусов со знаком плюс ожидаются в Москве 5 декабря, сообщает Гидрометцентр.

В дневные часы температура в столице поднимется до 2–4 градусов тепла, а ночью опустится до нуля. При этом ветер к ночи заметно усилится: если днём он будет развивать скорость до 7–12 м/с, то ночью — уже до 15 м/с.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 — плюс 4 градуса. А в тёмное время суток она опустится до минус 2 градусов.

В связи с резкими порывами ветра в столице действует жёлтый уровень погодной опасности.