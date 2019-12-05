В Москве задержали торговцев поддельной страховкой

Всего дело насчитывает более 100 эпизодов, а ущерб составляет более пяти миллионов рублей.

В Москве полицейские задержали банду, которая занималась продажей поддельных полисов каско. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие полагает, что группировка состояла из структурных подразделений, а все участники чётко знали свои роли. С целью конспирации банда завела "кол-центр" в Крыму, а всё общение между собой её члены вели только по электронной почте или в мессенджерах.

Фигуранты действовали от имени одной из столичных страховых компаний. Они связывались с потенциальными клиентами и предлагали им приобрести полис. После этого они изготавливали поддельные каско и продавали их.

— Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает пять миллионов рублей, — подчеркнула Волк.

Всего было задержано девять участников и два организатора сообщества. Возбуждено уголовное дело.