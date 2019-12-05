США заявили, что и дальше будут оказывать давление на Турцию из-за С-400

США намерены продолжать оказывать давление на власти Турции, чтобы те отказались от полученных со стороны России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда.

— Конечно, речь идёт о суверенных решениях. И мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения по поводу собственного будущего. Тем не менее у этих суверенных решений есть последствия, — заявил он.

Руд также отметил, что власти США не отвернулись от этого вопроса и продолжают свою политику в отношении Турции, чтобы изменить мнение и пути сотрудничества страны.

— Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом, — подчеркнул Руд.

Кроме того, замминистра обороны напомнил, что Турцию не включат в состав разработчиков истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, пока та владеет российскими ЗРС С-400.

Однако, что касается членства в НАТО, здесь всё остаётся в силе. По мнению Руда, Турция является важным военным партнёром и играет серьёзную роль в Североатлантическом альянсе.

Представитель ведомства заверил, что американский президент Дональд Трамп — не единственный лидер НАТО, который обеспокоен размещением в Турции С-400 и ведёт по этому поводу переговоры с руководством страны.

Поставки ЗРС С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года, а второй этап поставок завершился 15 сентября. США препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. 10 ноября США пригрозили санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно готова закупать у России комплексы. А 26 ноября сенатор США заявил, что Турция пересекла красную линию, игнорируя требования НАТО.