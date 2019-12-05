Сухоруков объяснил, почему не может быть продолжения "Брата-2"

По словам артиста, шансы на съёмки нового фильма исчезли вместе с гибелью исполнителя главной роли и режиссёра.

Продолжение культовых российских фильмов "Брат" и "Брат-2" невозможно. Такое заявление сделал актёр, сыгравший в обоих фильмах, Виктор Сухоруков.

В интервью радио Sputnik артист пояснил, что смерть исполнителя главной роли Сергея Бодрова — младшего практически полностью исключила возможность продолжения. Но Сухоруков не терял надежды и даже предлагал использовать компьютерную графику, чтобы "воскресить" Бодрова-младшего на экране. Однако последующая смерть режиссёра фильмов Алексея Балабанова поставила окончательную точку в этом вопросе.

— Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата-2" забудьте, — заявил Сухоруков.

Как сообщал Лайф, ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет принять участие в съёмках картины "Брат-3". По его словам, в фильме снимутся такие шоумены, как Никита Джигурда, Вячеслав Дацик и другие. Он также заявлял, что главную роль исполнит Кирилл Руки-Базуки Терешин, но после "звезда синтола" отказалась от съёмок.